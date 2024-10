Cambia l'ingresso a Medicina, addio ai test di accesso

Addio al test di ingresso a Medicina e abolizione del numero chiuso al primo semestre: è arrivato il via libera dalla 7ma Commissione del Senato al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina Veterinaria. Il governo assicura farà di tutto per fare in modo che nuovo sistema sia operativo dall'anno accademico 2025/2026. Il testo deve andare ora in Aula in Senato e poi alla Camera.