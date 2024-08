California, trovato morto raro pesce degli abissi: è lungo oltre 3 metri

Un raro pesce che vive in profondità nell'oceano è stato ritrovato morto in superficie al largo della costa di San Diego, in California. Si tratta di un pesce remo argenteo, lungo 3,6 metri, simile a un serpente: galleggiava senza vita nei pressi di La Jolla Cove, a nord del centro della città californiana. Lo hanno trovato alcuni appassionati di snorkeling e kayak: il gruppo ha portato a riva il pesce con una tavola da paddle.