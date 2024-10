California, scimmia tamarina mangia una zucca allo zoo di Oakland: le immagini uniche

Lo zoo di Oakland, in California, ha offerto una visione unica di una scimmia tamarina di nome Alberto che mangia una zucca. Una telecamera è stata posizionata all'interno della zucca stessa, dove è possibile ascoltare la scimmia, grande come uno scoiattolo, mentre fa uno spuntino. Secondo lo zoo, i tamarini sono uno dei primati più piccoli e si trovano solo in Colombia.