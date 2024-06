E' UNA FEMMINA California, il baby tapiro fa il suo debutto allo zoo di San Diego

Lo zoo di San Diego ha recentemente dato il benvenuto al mondo a un cucciolo di tapiro. E' una femmina, nata il 3 giugno, e non ha ancora un nome. Ma sta usando il suo naso sinuoso per esplorare l'habitat dello zoo, rimanendo vicino alla madre, Luna. E' un tapiro di Baird, originario del Messico e dell'America centrale, in pericolo di estinzione.