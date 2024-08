Calendario Pirelli, Elodie tra i protagonisti

Elodie è tra le 12 protagoniste del Calendario Pirelli 2025. Lo aveva annunciato lei stessa alcuni giorni fa, postando un video da una spiaggia assolata della Florida in cui indossava un accappatoio bianco con la scritta The Cal Pirelli 2025 sulla schiena. Nei primi scatti di backstage la cantante è ancora più sensuale: le immagini la ritraggono con addosso un abito trasparente e sbottonato sul davanti. Mostrarsi seminuda per lei non è un tabù: "Mi piaccio e il corpo mi aiuta a raccontare qualcosa di me.