Caldo, il 14 agosto 22 città con bollino rosso

Tra il 13 e il 14 agosto da 15 saliranno a 22 le città colpite con allerta: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina e Milano. E ancora Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. I valori attesi toccheranno i 40 gradi in molte zone, con picchi allarmanti di 42-43°C in Sardegna e Sicilia. Sud rovente, insomma. Non andrà molto meglio al Centro e al Nord: sono previste punte di 37- 39 gradi.