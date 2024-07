Un altro weekend di caldo record in tutta la penisola con punte di 40 gradi in Umbria e Toscana e 36-38 gradi a Roma, Bologna e Firenze. Uno scenario che preoccupa è quello della laguna di Orbetello, dove si registra una massiccia moria di pesci per anossia causata dal gran caldo. In corso in diverse località, le operazioni di rimozione delle carcasse.