L'afa non molla la sua morsa sulle regioni del centro e del Sud. Tra le città più colpite c'è Firenze. Nella capitale invece non mancano le file alle fontanelle pubbliche. Sarà rovente tutto il fine settimana. In particolare nelle aree interne di Puglia, Sicilia e Sardegna dove si raggiungeranno picchi di 40 gradi.