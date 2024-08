Caldo in quota, cascate di fusione lungo il ghiacciaio di Indren

Grosse cascate di fusione si riversano lungo il ghiacciaio di Indren, sul massiccio del Monte Rosa, complici le alte temperature di questi giorni anche in alta quota. In diverse aree, la lingua del ghiacciaio appare coperta da pietre e ghiaia, mentre torrenti glaciali formano veri e propri laghi. Lo zero termico si attesta sui 5204 metri alle 14 di sabato, secondo i dati registrati dalla stazione meteo di Cuneo-Levaldigi.