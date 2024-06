Nella Sicilia senz'acqua si fa drammatica la situazione dell'Agrigentino: interi paesi a secco e le alte temperature non aiutano. Si attendono anche 10-12 giorni per la fornitura d'acqua attraverso"autobotti private, con costi sempre più alti. E non sempre si sa dove viene presa l'acqua: da pozzi con autorizzazioni sanitarie? Di emergenza idrica"soffrono anche"le strutture ricettive extralberghiere. In alcuni casi, è stato necessario ricollocare"i turisti.