Calabria: rilasciata in mare "Ohana", esemplare adulto di tartaruga Caretta Caretta

E' stata rilasciata in mare "Ohana", un esemplare adulto di Caretta Caretta. La tartaruga era stata recuperata in mare il 24 maggio, a circa 1 miglio nautico dalle coste di Briatico, nel Vibonese, da un Guardacoste del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia con il supporto del Nucleo Sommozzatori. L’esemplare, in evidente stato di difficoltà, dopo essere stato recuperato dai militari del Corpo è stato affidato alle cure del Veterinario dell’ASP della città e dei professionisti del Centro Recupero Tartarughe e Animali Marini di Montepaone