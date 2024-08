Cafoni di Ferragosto, sulle spiagge rifiuti e resti dei falò

Il giorno dopo Ferragosto sul litorale laziale molte spiagge libere si sono trasformate in discariche a cielo aperto. Al lido dei pini, tra Anzio e Ardea, ci sono rifiuti e perfino un carrello della spesa. E poi i resti dei falò con legna bruciata e sedie a sdraio rotte lasciate sul bagnasciuga. "E' ridicolo, le spiagge libere dovrebbero essere patrimonio per gli stessi bagnanti e invece non c'è rispetto, tutti gli anni è così", si lamentano i turisti.