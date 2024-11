Ancora Mina. Eccolo il suo ultimo lavoro: Buttalo Via. Il brano - con testo e musica di Francesco Gabbani - anticipa l'atteso album d'inediti in uscita il 22 novembre. Generi e stili musicali si mescolano insieme in un inno al talento e alla libertà. A danzare con la sua voce il ballerino Tommaso Stanzani.