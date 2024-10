Burocrazia da incubo, ecco quanto costa alle pmi

La burocrazia italiana si conferma un mostro divora-risorse per le piccole e medie imprese. Il conto è allarmante: 80 miliardi di euro all'anno. Tanto costa alle pmi districarsi nella giungla di documenti, permessi e autorizzazioni. Lo rivela uno studio della Cgia di Mestre che fotografa un Paese spaccato in due. Al Nord brillano le amministrazioni virtuose di Trento, Trieste e Treviso. Il Sud arranca, con Caltanissetta, Crotone e Vibo Valentia in coda alla classifica dell'efficienza. [