Marcin Banot, un climber polacco, è stato arrestato mentre scalava un grattacielo a Bueons Aires indossando la maglia di Messi dell'Argentina. L'uomo, che si stava arrampicando sull'edificio più alto della città, è stato bloccato dai vigili del fuoco e riportato a terra prima che potesse raggiungere la vetta: aveva scalato 28 piani su 30. Banot è noto per aver scalato monumenti urbani, come la Tour Montparnasse di Parigi e il Ponte Dom Luis I a Porto, in Portogallo.