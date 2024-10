Budrio, la sindaca Badiali a Tgcom24: "Qui oltre 100 sfollati e case isolate, agire in fretta"

Torna l’incubo dell’alluvione a Budrio, già colpita duramente a settembre dall’esondazione dell’Idice. Ancora una volta è il fiume il responsabile degli allagamenti avvenuti nelle scorse ore. "Sono in corso interventi con la protezione civile e i vigili del fuoco nelle case per far uscire l’acqua dalle cantine dalle abitazioni e la pulizia delle strade e delle caditoie per consentire la circolazione sul territorio". Così a Tgcom24, la sindaca di Budrio, Debora Badiali, spiega la difficile situazione dell'Emilia Romagna e del territorio bolognese.

"Allo stesso tempo con la bonifica renana stiamo lavorando per riuscire a far smaltire l’acqua che si è accumulata all’interno dei canali. Fortunatamente per quanto riguarda il torrente Idice che è quello che è esondato sabato notte i livelli sono si sono abbassati notevolmente nella giornata di ieri."