Bucci: "Ponte Morandi? Mai più tragedie come questa"

A margine della cerimonia per il sesto anniversario del crollo del Ponte Morandi, il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha rivendicato la perseveranza del capoluogo ligure nel ripartire dopo la tragedia, ricordando "i tanti investimenti fatti per costruire infrastrutture sicure". "Ciò che è accaduto il 14 agosto 2018 non verrà mai dimenticato", ha detto Bucci augurandosi che "mai più accadano tragedie di questo tipo".