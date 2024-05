09 maggio 2024 10:50

Bruxelles, edifici illuminati per la Giornata dellʼEuropa

Per la Giornata dell'Europa, che segna l'anniversario della storica "dichiarazione Schuman", monumenti illuminati con i colori dell'Unione europea: tra questi l'Arco di Trionfo di Parigi, il Colosseo di Roma e la Grand Place di Bruxelles. A campeggiare è un messaggio legato a doppio filo con le Europee del 6-9 giugno: lo slogan coniato per la campagna elettorale "Usa il tuo voto. O altri decideranno per te".