Al via il Consiglio europeo dei 27 leader a Bruxelles: sul tavolo del vertice il tema migranti e il sostegno all'Ucraina. Presente al summit anche il presidente Volodymyr Zelensky che presenterà il suo "piano di vittoria" per porre fine alla guerra con la Russia. Nelle immagini i leader scattano la foto di gruppo prima di entrare in aula.