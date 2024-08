Brindisi, supermercato crolla nella notte a Latiano

Un edificio di due piani è crollato nella notte a Latiano, nel Brindisino. Al suo interno lo stabile ospitava un supermercato. Tra i soccorritori prende sempre più corpo l'ipotesi che non ci siano persone tra le macerie, ma i vigili del fuoco continuano a scavare con il supporto dei cani molecolari e dei droni. Le cause del crollo restano da chiarire, ma pare che nel negozio non ci fossero allacci al gas o bombole.