I passeggeri di un volo Ryanair in partenza da Brindisi per Torino, sono stati evacuati mentre l'aereo era in fase di decollo. Proprio durante il rullaggio, infatti, si è verificato un principio di incendio. A bordo c'erano 184 persone più i membri dell'equipaggio ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Lo scalo pugliesi è stato chiuso per qualche ora e poi riaperto.