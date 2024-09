Breaking News delle 9.00 | Sangiuliano si dimette, Giuli nuovo ministro

In questa edizione: Sangiuliano si dimette, Giuli nuovo ministro. Cernobbio, oggi incontro Meloni-Zelensky. Papa Francesco accolto in Papua nuova Guinea. Weekend di passione per chi viaggia. Usa, Sinner piega Draper e conquista la finale. Nazionale, l'Italia piega la Francia.