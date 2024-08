Breaking News delle 9.00 | Pericolo escalation, Israele in allerta

In questa edizione: Pericolo escalation, Israele in allerta. Kiev: "Affondato sottomarino russo in Crimea". Lavoro e tasse, un piano per recuperare fondi. Vacanze italiane, esodo da bollino rosso. Venezuela, Machado in piazza sfida Maduro.