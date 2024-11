Breaking News delle 9.00 | Oltre 200 vittime a Valencia, ancora allerta

In questa edizione: Oltre 200 vittime a Valencia, ancora allerta. Ucraina, continua l'avanzata in Donbass. Migranti, riparte la missione Albania. Usa, in 65 milioni hanno già votato. Fisco, concordato: ipotesi nuova finestra. Calcio, stasera in campo Juve e Milan.