In questa edizione: PNRR, Meloni: "Dall'Ue ok alla quinta rata", Voto in Francia, nasce il fronte anti Le Pen, Guerra in Ucraina, Orban: "Subito una tregua", Morte Satnam, arrestato il datore di lavoro.