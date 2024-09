Breaking News delle 18.00 | Russia-Ucraina: scambio di prigionieri

In questa edizione: Russia-Ucraina: scambio di prigionieri. Mattarella, fascismo complice ferocia nazista. Open Arms, la requisitoria del pm. Toti: "Il nemico è la politica". Medici, ancora aggressioni in ospedale. Formula Uno, a Baku Leclerc in pole.