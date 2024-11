Breaking News delle 18.00 | Re Felipe contestato nei luoghi alluvionati

In questa edizione: Re Felipe contestato nei luoghi alluvionati, Papa cita Art. 11: l'Italia ripudia la guerra, NYT: Trump raggiunge Harris in Pennsylvania, Piacenza, deposito Dhl svaligiato, Omicidio Santo Romano, 17enne: ho sparato, MotoGp: Bagnaia vince in Malaysia.