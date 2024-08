Breaking News delle 18.00 | Medioriente, l'Italia tenta la moderazione.

In questa edizione: Medioriente, l'Italia tenta la moderazione. Duello tv Harris-Trump, leader in disaccordo. IA, le big tech investono più di 100 miliardi. Perdite idriche, in Italia si tocca il 70%. Primo weekend di esodo, oggi bollino nero.