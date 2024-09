Breaking News delle 18.00 | Maltempo, Cdm: 20 milioni per l'Emilia Romagna

In questa edizione: Maltempo, Cdm: 20 milioni per l'Emilia Romagna, G7 cultura, Giuli: successo oltre aspettative, Raid Israele contro scuola-rifugio, 17 morti, Papa: la pace non si costruisce con le armi, Verona, donna spara al figlio e si uccide, Serie A, alle 18 big match Juventus-Napoli.