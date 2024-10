Breaking News delle 18.00 | Libano, ferito militare Unifil: è indonesiano

In questa edizione: Libano, ferito militare Unifil: è indonesiano, Giorgetti: in manovra nessun aumento di tasse, Migranti, Piantedosi: pronti centri in Albania, Incidente sulla Palermo-Sciacca, 3 morti, Sciopero dei treni, weekend di disagi, Shanghai, Sinner batte Machac e vola in finale.