Breaking News delle 18.00 | Attacco di Israele a Iran: saliti a 4 i morti

In questa edizione: Attacco di Israele a Iran: saliti a 4 i morti, Guterres alle parti: "Cessare azioni militari", Maltempo in Liguria, un disperso ad Arenzano, Caso banche dati, Nordio: non siamo al sicuro, Bergamo, 18enne uccisa: arrestato amico 19enne, Calcio, serie A: Napoli-Lecce 1-0