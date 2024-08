Breaking News delle 17.00 | Onu: in Ucraina a luglio 219 civili uccisi

In questa edizione: Onu: in Ucraina a luglio 219 civili uccisi, Attacco israeliano in una scuola a Gaza, Cgia: crisi trasporto merci, mancano autisti, Ue: Italia in testa per numero domande asilo, Ferragosto, 7 mld spesa per 13 mln di italiani