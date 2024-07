Breaking News delle 17.00 | Israele risponde a Hezbollah, raid in Libano

In questa edizione: Israele risponde a Hezbollah, raid in Libano, Meloni in Cina: "Coltivare cooperazione", Usa, Kamala Harris ha già raccolto 200 mln, In Europa cala la pressione fiscale, Turetta, padre si scusa per le frasi dette.