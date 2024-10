Breaking News delle 16.00 | Unifil, ferito un altro casco blu in Libano

In questa edizione: Unifil, ferito un altro casco blu in Libano. Iran: colpiti da massiccio cyberattacco. Giorgetti: "Tagliate spese o divento cattivo". Milano, aperte tutte le fermate della metro 4. Sciopero dei treni, weekend di disagi. Shanghai, Sinner batte Machac e vola in finale.