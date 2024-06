Breaking News delle 16.00 | Ue, c'è l'accordo sulle nomine

In questa edizione: Ue, c'è l'accordo sulle nomine, Mosca blocca siti di 81 media di paesi Ue, Assange torna in Australia, Omicidio Thomas, i due fermati hanno infierito, Maltempo, frane e allagamenti in Emilia, Europei, Italia-Svizzera agli ottavi.