Breaking News delle 16.00 | Tel Aviv, Hamas rivendica lancio di razzi

In questa edizione: Tel Aviv, Hamas rivendica lancio di razzi, Kiev: "Non vogliamo annettere Kursk", Musk intervista Trump su X, Caldo record, Grecia in fiamme, Legambiente, il 36% dei mari è inquinato, Stasera il trofeo Berlusconi.