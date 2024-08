Breaking News delle 16.00 | Tajani: "La Bce tagli il costo del denaro"

In questa edizione: Tajani: "La Bce tagli il costo del denaro". Terni, cade aereo ultraleggero: due morti. Porticello, recuperato il corpo di Mike Lynch. Putin: "Kiev mirava alla centrale atomica". Morto D'Ettore, era il garante per i detenuti. Conference, stasera in campo la Fiorentina.