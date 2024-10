Breaking News delle 16.00 | Quirinale: in Medioriente due stati sovrani

In questa edizione: Quirinale: in Medioriente due stati sovrani. Manovra: indennità sanitari e bonus bebè. Manovta: sindacati medici annunciano sciopero. Brics, Putin: "Dollaro usato come ricatto". It wallet, parte la sperimentazione. Italia nella morsa del maltempo.