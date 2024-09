Breaking News delle 16.00 | Netanyahu dopo attacco Houthi: la pagheranno

In questa edizione: Netanyahu dopo attacco Houthi: la pagheranno. Gaza, il Papa: vicino alle famiglie degli ostaggi. Caso Open Arms, è scontro politico su Salvini. Roma, scoppia rivolta in un carcere minorile. Treviso, trovai i corpi di mamma e figlia. Serie A: stasera Napoli e Inter in campo.