Breaking News delle 16.00 | La Bce taglia i tassi di 25 punti base

In questa edizione: La Bce taglia i tassi di 25 punti base, Ok della Camera alla norma su detenute madri, Zelensky: i russi hanno attaccato Croce Rossa, Papa conclude il viaggio in Asia e Oceania, Bucci: convinto a candidarmi dalla Meloni, Coppa Davis, domani Italia-Belgio.