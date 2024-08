Breaking News delle 16.00 | Israele: incontro con Blinken positivo

In questa edizione: Israele: incontro con Blinken positivo. Ucraina, Kiev distrugge terzo ponte a Kursk. Usa: "Joe Biden passibile di impeachment". Naufragio Palermo, 1 morto e 6 dispersi. Sinner in finale, Juve e Atalanta in campo.