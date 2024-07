Breaking News delle 16.00 | Francia, Melechon rivendica il governo

In questa edizione: Francia, Melechon rivendica il governo, Sanchez soddisfatto per elezioni francesi, Zelensky e Tusk firmano accordo cooperazione, Orban: "Cina potenza chiave per la pace", Caso Liguria, domani la decisione dei giudici, Wimbledon, anche Musetti ai quarti.