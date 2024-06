Breaking News delle 16.00 | Belgrado, attacco all'ambasciata di Israele

In questa edizione: Belgrado, attacco all'ambasciata di Israele. Iran, affluenza al 40% mai così bassa. Il Papa: Dio aiuti i popoli in guerra. Mattarella: sicurezza indicatore di civiltà. Bimbo morto nel pozzo, soccorritrice indagata. Europei, alle 18 gli Azzurri in campo.