Breaking News delle 14.00 | Valencia, ciclone Dana: oltre 200 le vittime

In questa edizione: Valencia, ciclone Dana: oltre 200 le vittime, Il Papa prega per le popolazioni travolte dall'alluvione, Israele si prepara al contrattacco dell'Iran, Pakistan: 7 morti in un'esplosione, Concordato: il governo non allunga i termini, Serie A: si è conclusa la decima giornata.