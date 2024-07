Breaking News delle 14.00 | Usa, Trump a Milwaukee per convetion

In questa edizione: Usa, Trump a Milwaukee per convetion. Biden: "Non siamo nemici ma tutti americano". Il Presidente Mattarella è in Brasile. Meloni, intesa sulla rinascita di Bagnoli. Tajani: "Mediterraneo sia mare di scambi". Bankitalia, nuovo record per il debito.