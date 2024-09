Breaking News delle 14.00 | Usa 2024, scintille nel dibattito Trump-Harris

In questa edizione: Usa 2024, scintille nel dibattito Trump-Harris. "Salvacondotto a Sinwar in ambio dei rapiti". Liguria, Bucci candidato per il centrodestra. Ue, si tratta sull'incarico a Raffaele Fitto. Scuola, Valditara a Tgcom illustra le novità. Vietnam, 150 morti a causa del tifone Yagi.