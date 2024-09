Breaking News delle 14.00 | Ue, slitta presentazione Commissione

In questa edizione: Ue, slitta presentazione Commissione. Israele: "Hamas non esiste più". Il Papa a Timor Est, in 600 mila alla messa. Il Ministro Tajani in Montenegro. Ue conferma maxi multa a Google. Sinner, il caso doping è chiuso.