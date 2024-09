Breaking News delle 14.00 | Ue, nuova Commissione: sei vicepresidenze

In questa edizione: Ue, nuova Commissione: sei vicepresidenze. Nomina Fitto, Meloni: Italia centrale in Ue. Carceri, garante: cresce il sovraffollamento. Foggia, aggressione ai medici: 20 indagati. Napoli, morta turista colpita da una statua. Al via la nuova Champions League.