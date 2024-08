Breaking News delle 14.00 | Ucraina, la Russia avanza nel Donetsk

In questa edizione: Ucraina, la Russia avanza nel Donetsk. Iran: risposta a Israele sarà una sorpresa. Eurozona, rallenta crescita dei salari. Naufragio Palermo, recuperato corpo Lynch. Carabinieri in casa di Sharon Verzeni. La Fiorentina stasera in Conference League.