Breaking News delle 14.00 | Strage di Paderno: vivevo angoscia esistenziale

In questa edizione: Strage di Paderno: vivevo angoscia esistenziale. Tajani: "Necessaria riforma su cittadinanza". Papa in Indonesia, è il suo viaggio più lungo. Raid a Gaza, ucciso comandante Hamas. Eurostat, cala il reddito delle famiglie. Us Open, Sinner batte Paul e vola ai quarti.